Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменении даты и времени разводки Ладожского моста, расположенного на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург и Мурманск.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перенос связан с превышением допустимой температуры воздуха, при которой возможна разводка моста. Новая дата разводки – 16 июля, период времени с 00:15 до 01:00. В указанный период движение автотранспорта будет полностью остановлено. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов. 16 и 17 июля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в эти дни ночью +12…+17 градусов, местами до +9 градусов, днем +24…+29 градусов.

Причиной разводки моста является проход по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров» (высота 22 метра) и парусно-моторной яхты «Orca» (высота 23 метра).

Ладожский мост находится на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Изначально разводка была запланирована на 14 июля с 15:00 до 15:45.