В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности

Власти Северной столицы ввели в городе "жёлтый" уровень погодной опасности, который будет действовать начиная с 5:00 утра 2 июня вплоть до 12:00 следующего дня, информирует пресс-служба Смольного.

Причиной для беспокойства чиновников послужил прогноз Росгидрометцентра, который сообщил об усилении ветра в обозначенные дни.

В региональном управлении МЧС привели также прогноз Северо-Западного УГМС, согласно которому 2 июня в прибрежных районах города могут ожидаться порывы шквалистого ветра до 15 м/с. Ночью Петербург должен накрыть дождь, а в течение дня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха в дневное время составит +18...+20 градусов.

"Жёлтый" уровень является вторым по степени опасности. Эта маркировка означает потенциально опасную погоду.