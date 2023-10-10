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Питерец.ру » Общество » Водоканалу Санкт-Петербурга исполнилось 165 лет

Водоканалу Санкт-Петербурга исполнилось 165 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербургскому Водоканалу исполнилось 165 лет

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравил генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергея Волкова и коллектив предприятия со 165-летием со дня основания:

«Петербургский Водоканал – уникальное предприятие, обеспечивающее услугами водоотведения и снабжения более 5 млн человек, а также десятки тысяч организаций города. Благодаря профессионализму сотрудников здесь реализуются инновационные проекты, которые позволили серьезно модернизировать систему водоснабжения, оздоровить экологическую обстановку в городе и регионе Балтийского моря. Вся история Водоканала – это постоянное движение вперёд и реализация самых передовых проектов: от водонапорных башен и первых линий водопровода до мощной системы водоснабжения и канализации, современных технологий очистки воды и стоков. Это история плодотворного труда сплочённого коллектива рабочих, инженеров, руководителей всех уровней.

Сегодня Водоканал продолжает реализацию масштабных проектов и вносит значительный вклад в охрану экологической среды. В Петербурге решена проблема утилизации осадка сточных вод, на очистных сооружениях внедрена технология глубокого удаления биогенов, эффективно работает система биомониторинга качества очистки сточной воды, реализуется программа по прекращению сброса неочищенных сточных вод в Финский залив, реки и озёра города. Желаю коллективу предприятия дальнейшего процветания, успехов и реализации всех задач на благо нашего любимого города!».


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Источник: ЗАКС
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