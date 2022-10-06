О введении в эксплуатацию новой станции биологической очистки вод сообщило ООО «Транснефть – Балтика»

ента новостей

15:02
В Петербурге мигранту прострелили голову
14:58
На станции Рыбацкое задержали двух мигрантов, ограбивших пассажира
14:51
Полицейские установили причастность ранее задержанного мужчины к попыткам кражи денежных средств у граждан
14:48
Александр Бельский встретился с юными хоккеистами из Донецка
14:45
Ответственность за срыв показа «Лучшие в аду» Пиотровский возложил на администрацию кинотеатра
14:41
В Тосненском районе полицейские пресекли кражу топлива из нефтепровода
13:29
«Великолепная Пятерка» отправляется в Красноярск
13:27
В Петербурге открыли общественную приемную Комитета Госдумы по обороне
13:16
В Петербурге задержан аферист, который обманным путем похитил у пенсионерки деньги
12:47
В Петербурге задержан хулиган, стрелявший в парадной
11:59
В отношении вооруженного прохожего в центре Петербурга возбуждено уголовное дело
11:44
На КАД в районе развязки с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
10:28
Студентам предоставили отсрочку
10:02
Мемориальную доску, посвященную редакции газеты «На защиту Ленинграда», открыли в Мариинском дворце
10:00
Хакеры взламывают телефоны через WhatsApp
09:25
Как сформировать финансовую подушку
09:08
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 66-летнего мужчину
00:58
Хоккейный «Спартак» смог забросить в ворота СКА всего лишь одну шайбу, пропустив при этом пять
20:55
Александр Бельский: Труд учителя – фундамент страны
17:07
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
16:58
На трассе "Сортавала" столкнулись большегруз и трактор
16:37
В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов
15:35
Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья
14:08
В Пушкине задержан педофил, приставаший к 10-летней девочке в лифте торгового центра
14:02
В Парголово женщина на «Черри» сбила 11-летнего подростка
13:52
В Петербурге задержали группу мигрантов за хищение автомобиля
13:32
В Петербурге пройдёт краеведческий диктант, приуроченный к 350-летию Петра Великого
13:31
В Петербурге задержали дебошира, угрожавшего газовым пистолетом в торговом центре
13:28
Ученые СПбГМТУ разрабатывают комплексную методику по защите плавучих энергоблоков (ПЭБ)
13:27
В Петербурге задержали нетрезвую автоледи без водительских прав
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » О введении в эксплуатацию новой станции биологической очистки вод сообщило ООО «Транснефть – Балтика»

О введении в эксплуатацию новой станции биологической очистки вод сообщило ООО «Транснефть – Балтика»

0
11
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pch.vector на Freepik
О введении в эксплуатацию новой станции биологической очистки вод сообщило ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» ввело в эксплуатацию новую станцию биологической очистки сточных вод на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Палкино» Ярославского районного нефтепроводного управления.

Строительство выполнено в рамках масштабных мероприятий по реконструкции НПС «Палкино». Станция представляет собой комплекс оборудования и систем в комплектно-блочном исполнении максимальной заводской готовности производства Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть – Сибирь».

Производительность новой станции – 15 куб. м хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки. В ее работе используется принцип сочетания механической и биологической очистки с применением методов глубокой доочистки.

Очистка производится с помощью многоступенчатой системы, последовательно удаляющей различные загрязнения, в том числе с применением вспомогательных реагентов. Используется классическая технология биологической очистки стоков с применением микробного биоценоза на активном иле в качестве инструмента для переработки органических загрязнений, а также доочистка с помощью биофильтров и блока механических и сорбционных фильтров. Окончательное обеззараживание производится с помощью ультрафиолетовых ламп.

Очищенные сточные воды соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Введение в эксплуатацию новой станции позволит повысить эффективность очистки и поддержать высокий уровень экологической безопасности на НПС «Палкино».

Изображение от pch.vector на Freepik

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-08-2022, 00:15
Специалисты Ярославского РНУ ООО «Транснефть – Балтика» стали участниками плановых учений по локализации и ликвидации ЧС
24-06-2015, 00:03
Монтаж очистных сооружений
27-08-2022, 13:21
Плановые учения ООО «Транснефть – Балтика» подтвердили требуемый уровень готовности персонала Ленинградского РНУ к ЧС
2-02-2022, 11:08
ООО «Транснефть – Балтика» провело эффективные мероприятия по охране окружающей среды
20-09-2022, 19:25
Сотрудники ЛНРУ ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в учебно-тренировочном занятии
18-07-2022, 19:28
Всестороннюю оценку состояния трубопроводов выполнило на основании диагностики ООО "Транснефть - Балтика"

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 09:08
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 66-летнего мужчину
0
106
Вчера, 16:58
На трассе "Сортавала" столкнулись большегруз и трактор
0
175
Вчера, 14:02
В Парголово женщина на «Черри» сбила 11-летнего подростка
0
131
Вчера, 09:56
В Ленобласти скутер вылетел с проезжей части в кювет, водитель погиб
Наверх