О введении в эксплуатацию новой станции биологической очистки вод сообщило ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» ввело в эксплуатацию новую станцию биологической очистки сточных вод на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Палкино» Ярославского районного нефтепроводного управления.

Строительство выполнено в рамках масштабных мероприятий по реконструкции НПС «Палкино». Станция представляет собой комплекс оборудования и систем в комплектно-блочном исполнении максимальной заводской готовности производства Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть – Сибирь».

Производительность новой станции – 15 куб. м хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки. В ее работе используется принцип сочетания механической и биологической очистки с применением методов глубокой доочистки.

Очистка производится с помощью многоступенчатой системы, последовательно удаляющей различные загрязнения, в том числе с применением вспомогательных реагентов. Используется классическая технология биологической очистки стоков с применением микробного биоценоза на активном иле в качестве инструмента для переработки органических загрязнений, а также доочистка с помощью биофильтров и блока механических и сорбционных фильтров. Окончательное обеззараживание производится с помощью ультрафиолетовых ламп.

Очищенные сточные воды соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Введение в эксплуатацию новой станции позволит повысить эффективность очистки и поддержать высокий уровень экологической безопасности на НПС «Палкино».

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