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Питерец.ру » Общество » Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах

Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Власти Санкт-Петербурга вновь обращают внимание жителей на безопасность на воде в летний период

«Питерец.ру» отмечает, что в преддверии летнего сезона городские власти Санкт-Петербурга в очередной раз напомнили жителям о важности соблюдения правил безопасного поведения на водоемах. Акцент сделан на том, что знание и неукоснительное соблюдение этих правил может стать залогом сохранения жизни и здоровья.

Особое внимание уделяется плаванию в специально оборудованных и разрешенных местах, отказу от купания в состоянии алкогольного опьянения и недопущению оставления детей без присмотра у воды. Спасатели призывают граждан быть бдительными и осторожными, не переоценивать свои силы при плавании на открытой воде.

В целях обеспечения безопасности на пляжах города организовано дежурство спасательных служб, установлены информационные щиты с правилами поведения на воде и телефонами экстренных служб. Регулярно проводятся профилактические рейды и беседы с отдыхающими.

Власти подчеркивают, что ответственность за свою безопасность и безопасность близких лежит на каждом гражданине. Соблюдение простых правил – лучший способ избежать несчастных случаев на воде.

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