Прошли рейды по СИМ

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге прошли первые рейды по выявлению нарушителей правил езды на СИМ. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Власти города уделяют особое внимание безопасности дорожного движения. Рейды проводятся для контроля за соблюдением правил при использовании СИМ, включая электросамокаты, гироскутеры и прочие устройства. Сотрудники соответствующих служб следят за тем, чтобы пользователи СИМ не превышали скорость, соблюдали правила дорожного движения и обеспечивали безопасность окружающих.

Особое внимание уделяется соблюдению дистанции и использованию защитной экипировки. Подобные мероприятия направлены на снижение количества ДТП с участием СИМ и повышение общей безопасности на дорогах города.