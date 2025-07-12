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Питерец.ру » Общество » Прошли рейды по СИМ

Прошли рейды по СИМ

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Северной столице пресекают нарушения правил езды на СИМ

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге прошли первые рейды по выявлению нарушителей правил езды на СИМ. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Власти города уделяют особое внимание безопасности дорожного движения. Рейды проводятся для контроля за соблюдением правил при использовании СИМ, включая электросамокаты, гироскутеры и прочие устройства. Сотрудники соответствующих служб следят за тем, чтобы пользователи СИМ не превышали скорость, соблюдали правила дорожного движения и обеспечивали безопасность окружающих.

Особое внимание уделяется соблюдению дистанции и использованию защитной экипировки. Подобные мероприятия направлены на снижение количества ДТП с участием СИМ и повышение общей безопасности на дорогах города.

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