Единороссы проверили качество содержания и безопасность пляжей в Курортном районе

Депутат фракции «Единой России» в петербургском парламенте, секретарь Курортного районного отделения партии Александр Ходосок вместе с главой администрации района Александром Забайкиным и главой МО Сестрорецк Андреем Ивановым проверили уровень благоустроенности и качество текущего содержания городских пляжей в Сестрорецке.

«Лето – в самом разгаре, а это значит, что многие жители и гости Курортного района, дети проводят досуг на пляжах — и важно, чтобы на этих площадках всё было организовано на должном уровне», — отметил парламентарий.

В начале сезона работники «Курортного берега» на всех пляжах подсыпали песок, установили пляжную мебель, кабинки для переодевания и спасательное оборудование. При помощи буев огорожены места для купания детей глубиной до 0,4 метра. Травяной покров обработан от клещей. Сделана карта глубин, которая показывает глубину акватории Финского залива и озера Разлив на расстоянии до 25 метров от берега. На пляжах дежурят спасатели.

Для благоустройства пляжей Курортного района разработана специальная концепция, благодаря которой уже преобразились пляжи Золотой и Офицерский. В этом году идет благоустройство Сестрорецкого пляжа. Оставшиеся будут благоустроены до конца 2025 года. Пляжи станут комфортнее и для местных жителей, и для многочисленных гостей района.

Ранее жителям Северной столицы напомнили, как уберечь детей от несчастных случаев — на дорогах, на воде и даже в собственном доме. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» запустили ролик о простых правилах, которые помогут спасти от происшествий маленьких горожан на летних каникулах.

Ранее с такой инициативой выступил лидер петербургских единороссов, депутат Госдумы Сергей Боярский. Идею поддержали в правительстве города: ежегодно десятки детей страдают из-за невнимательности и рассеянности взрослых.