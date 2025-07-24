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Питерец.ру » Общество » В Петербурге выявили более 2000 нарушений среди курьеров

В Петербурге выявили более 2000 нарушений среди курьеров

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter.tv
Масштабная проверка курьерских служб в Санкт-Петербурге обнаружила многочисленные нарушения правил и норм

«Питерец.ру» сообщает, что в ходе проверок, проведенных в Санкт-Петербурге, было зафиксировано свыше 2 тыс. случаев несоблюдения правил курьерами. Специальные комиссии осуществили масштабный мониторинг деятельности курьерских служб, охватив различные районы города. Целью проверки было выявление нарушений в сфере безопасности дорожного движения, соблюдения трудового законодательства и правил оказания услуг.

По результатам инспекций были обнаружены многочисленные факты превышения скорости, управления транспортными средствами без необходимых документов, а также нарушения правил перевозки грузов. Кроме того, выявлены случаи несоблюдения курьерами требований по охране труда и технике безопасности.

Представители контролирующих органов заявили о намерении усилить контроль за деятельностью курьерских служб и принять меры по пресечению выявленных нарушений. В отношении нарушителей будут применены административные санкции.

Данная проверка стала ответом на участившиеся жалобы горожан на небезопасное поведение курьеров на дорогах и несоблюдение ими правил дорожного движения. Власти города подчеркивают важность обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и призывают курьерские службы усилить контроль за соблюдением правил своими сотрудниками.

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