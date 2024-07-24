Власти призывают усилить контроль за детьми на воде

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб обратились к родителям, чтобы те усилили контроль за детьми, пребывающими на воде. Это сделала пресс-служба губернатора Северной столицы.

При этом в городе работают спасатели, имеющие необходимое оборудование и снаряжение. Эти группы находятся на 24 пляжах, где размещено 57 специальных постов. Также на водных объектах города и области проходят регулярные рейды. Помимо этого, проводятся профилактические беседы с нарушителями.

Однако контролировать нахождение детей на воде должны и родители. Только благодаря совместным усилиям властей, спасителей и семей, удастся избежать трагедий. По крайней мере, подобная опасность сводится к минимуму.

Напоминаем, что из 24 пляжей Северной столицы пригодным для купания признан только один. По данным Роспотребнадзора, вода соответствует необходимым нормам безопасности лишь в Ольгинском водоеме. При купании в остальных местах есть риск подцепить какую-либо инфекцию.