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Питерец.ру » Общество » Безопасность на воде: доступны семь водоемов Петербурга и Ленобласти

Безопасность на воде: доступны семь водоемов Петербурга и Ленобласти

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Только семь водоемов Петербурга и области оказались пригодны для купания

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области ограничили список водоемов, где разрешено купаться. По имеющимся данным, на основании проверок качества воды, специалисты определили семь безопасных мест для отдыха у воды.

Несмотря на наличие множества водоемов в регионе, большинство из них не соответствуют нормам качества. Жителям и гостям Петербурга и области рекомендуется учитывать эту информацию при выборе места для купания.

Регулярные проверки качества воды проводятся для обеспечения безопасности отдыхающих и предотвращения проблем со здоровьем. Власти напоминают, что купаться можно только в официально разрешенных местах. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

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