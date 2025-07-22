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Питерец.ру » Общество » Природоохранная деятельность продолжает развиваться

Природоохранная деятельность продолжает развиваться

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
kosoblduma.ru
В Санкт-Петербурге активно развивают природоохранную деятельность: городские власти увеличивают количество охраняемых природных территорий

«Питерец.ру» отмечает, что за последние годы в Санкт-Петербурге значительно увеличилось количество охраняемых природных территорий. В настоящий момент таковых 17.

Усилия городских властей направлены на сохранение уникальной природы и биоразнообразия. Благодаря принятым мерам создаются условия для устойчивого развития экологических систем и повышения качества жизни горожан и гостей города.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния окружающей среды и разработке новых экологических программ. Это способствует формированию гармоничного сосуществования человека и природы в городской среде. Работа по сохранению природных территорий продолжается, и городские власти планируют расширять сеть охраняемых объектов.

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