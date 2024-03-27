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ХХIII Международный форум «Экология большого города»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» стартовал ХХIII Международный форум «Экология большого города»

В Санкт-Петербурге стартовал XXIII Международный форум "Экология Большого Города", в центре внимания которого стоит охрана заповедных территорий. Это крупнейшее ежегодное эколого-просветительское мероприятие на Северо-Западе собрало на площадке КВЦ "Экспофорум" более 3000 участников. Среди них представители природоохранных служб, органов власти, ученые и эксперты.

Приветствие участникам направил губернатор города Александр Беглов. Он подчеркнул многолетнюю роль форума в объединении специалистов природоохранного сектора, интеграции передовых практик и опыта регионов. Губернатор выразил уверенность в весомом вкладе участников форума в дело охраны окружающей среды, повышения экологической культуры и благополучия городских пространств.

"Сегодня Петербург занимает лидирующее положение в области защиты окружающей среды. Мы реализуем поручения Президента РФ по переходу к циклической экономике, внедрению экологичных технологий и развитию заповедных зон", - говорится в приветственном обращении главы города.

Форум стартовал с интерактивного Молодежного дня. В рамках его программы предусмотрен семинар для педагогов, в ходе которого будут обсуждаться принципы воспитания экологической культуры у детей и подростков. Школьники и студенты представят свои научно-исследовательские проекты, посвященные особо охраняемым природным территориям. Также состоится слет детских и молодежных экологических движений Петербурга. Вузы города проинформируют старшеклассников о профессиональных направлениях в сфере экологии и проведут презентацию соответствующих специальностей. Участники могут поучаствовать в дискуссиях, квестах и экологических играх.

Ключевой темой форума этого года стало развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Санкт-Петербурге насчитывается 17 таких территорий, занимающих более 9 тысяч гектаров и составляющих почти 6,5% площади города. Они обеспечивают стабильность экологических условий, способствуют сохранению и восстановлению численности редких видов животных.

Кроме того, на форуме будут представлены передовые международные практики в области сохранения особо охраняемых природных территорий. Эксперты из разных стран поделятся своим опытом и наработками в сфере защиты и управления ООПТ.

XXIII Международный форум "Экология Большого Города" является значимым событием в области охраны окружающей среды не только на Северо-Западе, но и в масштабах всей страны. Его участники вновь подчеркнут важность сохранения заповедных зон и обсудят пути их дальнейшего развития и интеграции в жизнь современных городов.

Источник: Администрация Петербурга
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