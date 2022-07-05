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Питерец.ру » Экономика » Петербург продолжает развиваться

Петербург продолжает развиваться

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48
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Экономика города стабильно развивается в этот непростой период

«Питерец.ру» отмечает, что первая половина 2022 года стала очень непростым периодом для Северной столицы и для нашей страны в целом. Однако экономика все равно продолжила развиваться.

Губернатор Беглов отметил, что крупные компании получили отсрочку по налогам. Ранее такая мера поддержки работала только для небольших предприятий. Теперь же эти льготы доступны и для большого бизнеса. В Петербурге работают три важные госпрограммы поддержки. Они направлены на развитие промышленности, туризма и городских территорий.

В промышленном секторе Петербурга на 3,2% увеличилось количество занятых. Что касается зарплаты, ее в среднем подняли на 13%. Городские власти связывают большие надежды с инновационными производствами. В Петербурге созданы условия для развития.

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