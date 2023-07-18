Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе

На территории государственного природного заказника «Берёзовые острова» завершил свою работу эколагерь Всероссийского общества охраны природы. Волонтеры три дня убирали свалку, накопленную за несколько лет жителями и гостями острова, разобрали, построенные из подручных материалов, стоянки туристов, расчистили и нанесли маркировку на создаваемой экотропе «Лира природы», установили скамейки, площадки для наблюдения за птицами, ограждения.
Мероприятие проходило в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», организаторами выступают ЛОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы.
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