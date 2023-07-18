Волонтеры убрали мусор в заказнике на Березовых островах в Финском заливе

На территории государственного природного заказника «Берёзовые острова» завершил свою работу эколагерь Всероссийского общества охраны природы. Волонтеры три дня убирали свалку, накопленную за несколько лет жителями и гостями острова, разобрали, построенные из подручных материалов, стоянки туристов, расчистили и нанесли маркировку на создаваемой экотропе «Лира природы», установили скамейки, площадки для наблюдения за птицами, ограждения.

«Работа была проделана большая и тяжелая, связанная с дополнительными сложностями по транспортировке мусора на материк. Спасибо волонтёрам, чья работа позволяет нам поддерживать чистоту на островах, добровольцам, которые вместе с нами делают Ленинградскую область лучше и чище», – рассказал директор дирекции ООПТ Ленинградской области Федор Стулов.

Мероприятие проходило в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области», организаторами выступают ЛОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и Ленинградское областное отделение Всероссийского общества охраны природы.