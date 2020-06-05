В Ленобласти в ЕГРН внесли пять особо охраняемых природных территорий

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога в России. Кадастровая палата Ленинградской области в 2020 году внесла в госреестр недвижимости сведения о пяти особо охраняемых природных территориях регионального значения. Всего в ЕГРН содержатся сведения о 16 особо охраняемых природных территориях Ленинградской области.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Для сохранения памятников природы, природных ландшафтов и ценных водных объектов, а также для защиты редких и исчезающих видов растений и животных создаются национальные парки, заповедники, заказники. Эти земли получают статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и попадают под особую защиту государства.

Кадастровая палата Ленинградской области в 2020 году внесла в госреестр недвижимости сведения о пяти особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения. Среди них охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки» – первая в России муниципальная особо охраняемая природная территория. Для жителей Ленинградской области этот природный ландшафт имеет особое значение, так как большинство своих произведений этому месту посвятил известный писатель Виталий Бианки, проводивший здесь летние месяцы. Вместе с тем «Поляна Бианки» славится местами стоянок лебедей и других мигрирующих птиц, занесённых в Красную книгу.

Кроме того, теперь в госреестре недвижимости содержатся сведения о природном заказнике регионального значения «Кивипарк».

Также в госреестр недвижимости внесены сведения о памятниках природы регионального значения «Староладожский», «Колтушские высоты» и «Озеро Красное». Всего в ЕГРН содержатся сведения о 16 особо охраняемых природных территориях Ленинградской области.

На земельных участках, расположенных в границах ООПТ, запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб окружающей среде, природным комплексам и объектам растительного и животного мира, памятникам истории и культуры. Так, ущерб окружающей среде могут нанести распашка земли, применение химических средств защиты растений, мойка транспортных средств вблизи водных объектов, разведение костров вне специально отведенных для этого мест, промысловая охота, промышленное рыболовство, заготовка древесины и многое другое.

«Узнать, попадает ли земельный участок в границы ООПТ или других охранных зон, можно с помощью публичной кадастровой карты. Также полезно будет обратить внимание и на такую характеристику земельного участка, как вид разрешенного использования и категорию земель, так как именно эти параметры определяют вид деятельности, которую можно будет на нем вести», – отметил эксперт Кадастровой палаты Ленинградской области Вячеслав Клеблеев.