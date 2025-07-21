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Питерец.ру » Общество » В Петербурге больше аттестованных экскурсоводов в России

В Петербурге больше аттестованных экскурсоводов в России

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Санкт-Петербург — лидер по числу аттестованных экскурсоводов в стране: как это отразится на качестве туризма в городе

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург занимает 1-е место в России по количеству экскурсоводов, прошедших аттестацию. Таковых примерно 2,5 тыс. человек. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма специалистов, работающих в сфере туризма в городе.

Власти города уделяют большое внимание качеству экскурсионного обслуживания, чтобы туристы могли получить наиболее полную и достоверную информацию о достопримечательностях и истории Санкт-Петербурга. Аттестация экскурсоводов помогает поддерживать высокие стандарты и обеспечивает единый подход к проведению экскурсий.

Это способствует развитию туризма и улучшению впечатления от посещения Санкт-Петербурга. Ожидается, что подобные меры положительно скажутся на туристической привлекательности города и повысят удовлетворенность посетителей качеством предоставляемых услуг.

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