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Питерец.ру » Общество » Неаттестованных экскурсоводов начнут штрафовать

Неаттестованных экскурсоводов начнут штрафовать

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
travel-or-die.ru
Депутаты намерены ввести штрафные санкции для гидов и экскурсоводов

«Питерец.ру» отмечает, что гидов и экскурсоводов СПб обяжут проходить аттестацию. Также этим сотрудникам нужно будет подтверждать стаж работы по специальности. Данные требования начнут действовать с марта следующего года.

При этом депутаты намерены ввести штрафы за работу без аттестации. Согласно законопроекту, гиды и экскурсоводы, не имеющие соответствующее разрешение, будут вынуждены заплатить до 200 тыс. руб. Такая же ответственность предусмотрена, если специалист не уведомил МЧС об опасности маршрута экскурсии.

Инициативу депутатов уже поддержал Кабмин, но, по мнению этого ведомства, предложенная инициатива требует доработки. Однако велика вероятность, что новый закон будет принят.

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