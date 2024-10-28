В Петербурге назначили новых председателей КГИОП и Комитета по развитию туризма

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал ряд важных постановлений о кадровых перестановках в городской администрации, о чем было объявлено на рабочем совещании с членами правительства. Эти назначения, вступающие в силу с 29 октября, коснулись ключевых должностей в сфере культурного наследия и развития туризма – двух секторов, критически важных для экономического благополучия и имиджа города.

Первое назначение – Алексей Михайлов на пост председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Михайлов, ранее занимавший позицию первого заместителя председателя этого же комитета, обладает, по всей видимости, значительным опытом работы в данной сфере. Его продвижение свидетельствует о доверии со стороны губернатора и, вероятно, указывает на намерение усилить контроль за сохранением и использованием культурного наследия Санкт-Петербурга. Это особенно актуально в свете возрастающего интереса к историческому центру города, который ежегодно привлекает миллионы туристов, создавая давление на инфраструктуру и объекты культурного наследия. Важно отметить, что деятельность Комитета включает не только контроль за сохранностью памятников, но и разработку стратегий их реставрации и адаптивного повторного использования, что требует высокого уровня профессионализма и умения балансировать интересы сохранения и современного развития. Ожидается, что Михайлов продолжит работу по совершенствованию системы государственного контроля и обеспечению эффективной защиты памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, возможно, инициировав новые программы по их инвентаризации и диджитализации.

Второе значимое назначение – Евгений Панкевич на пост председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Как и в предыдущем случае, Панкевич перешел на более высокую должность, занимая ранее пост первого заместителя в этом же Комитете. Его назначение также подчеркивает важность развития туризма для экономики города. Перед Панкевичем стоят сложные задачи, включая привлечение большего числа туристов, диверсификацию туристических потоков, разработку новых туристических продуктов и маршрутов, а также совершенствование инфраструктуры для удовлетворения потребностей туристов. В условиях глобальной конкуренции на туристском рынке, Панкевичу предстоит разработать эффективную стратегию по продвижению Санкт-Петербурга как уникального и привлекательного туристического направления. Кроме того, важным аспектом его работы будет сотрудничество с культурными учреждениями и бизнесом, занимающимся обслуживанием туристов, для создания единой системы высококачественного сервиса. Успех Панкевича будет определяться его способностью привлечь инвестиции, разработать инновационные туристические продукты и обеспечить устойчивое развитие туризма в Санкт-Петербурге.

Оба назначения, несомненно, будут внимательно отслеживаться общественностью и экспертами отрасли.