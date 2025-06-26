Туристы продолжают активно посещать Северную столицу

«Питерец.ру» сообщает, что за первые шесть месяцев этого года Санкт-Петербург остался популярным направлением для туристов. Город на Неве посетили более 5 млн. человек. Это свидетельствует о высоком интересе к культурной столице России.

Туристы приезжают сюда, чтобы познакомиться с известными музеями, театрами, архитектурными памятниками и другими достопримечательностями. Город активно работает над развитием туристической инфраструктуры, чтобы обеспечить комфорт и безопасность гостей.

Это включает в себя улучшение транспортной доступности, развитие гостиничного бизнеса и организацию культурных мероприятий. Туристический поток в Санкт-Петербург продолжает расти, что способствует развитию экономики города и созданию новых рабочих мест.