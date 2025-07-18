Заражений ВИЧ стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга стали реже заражаться ВИЧ-инфекцией. По сравнению с предыдущими периодами, новых случаев заболевания стало меньше. Так, за последние 6 месяцев в Северной столице таковых оказалось 981.

Это может быть результатом эффективной работы по профилактике и информированию населения о мерах предосторожности. Медицинские специалисты и общественные организации продолжают активно работать над снижением распространения ВИЧ. Проводятся информационные кампании, направленные на повышение осведомленности о заболевании и способах его предотвращения. Кроме того, доступ к медицинским услугам и тестированию на ВИЧ остается на высоком уровне.

Важно отметить, что несмотря на положительную динамику, проблема ВИЧ все еще актуальна для Санкт-Петербурга. Поэтому усилия по профилактике и борьбе с заболеванием должны оставаться в центре внимания общества и властей.