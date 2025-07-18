Правонарушений на транспорте стало меньше

По данным «Питерец.ру», в Санкт-Петербурге зафиксировано уменьшение количества преступлений, связанных с транспортом. Они сократились на 10% по сравнению с предыдущими периодами. Это свидетельствует о повышении безопасности на городских транспортных маршрутах.

Власти города и правоохранительные органы активно работают над обеспечением порядка и безопасности пассажиров. Внедряются дополнительные меры профилактики, усиливается контроль и повышается эффективность работы правоохранительных структур.

Эти шаги направлены на создание комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения. Ожидается, что меры по снижению преступлений на транспорте будут продолжены и принесут долгосрочные результаты.