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Питерец.ру » Общество » Правонарушений на транспорте стало меньше

Правонарушений на транспорте стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В Санкт-Петербурге снижается число преступлений на транспорте

По данным «Питерец.ру», в Санкт-Петербурге зафиксировано уменьшение количества преступлений, связанных с транспортом. Они сократились на 10% по сравнению с предыдущими периодами. Это свидетельствует о повышении безопасности на городских транспортных маршрутах.

Власти города и правоохранительные органы активно работают над обеспечением порядка и безопасности пассажиров. Внедряются дополнительные меры профилактики, усиливается контроль и повышается эффективность работы правоохранительных структур.

Эти шаги направлены на создание комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения. Ожидается, что меры по снижению преступлений на транспорте будут продолжены и принесут долгосрочные результаты.

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