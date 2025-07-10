ента новостей

11:30
В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе
11:25
На КАД пациент напал на фельдшера и вытолкнул из автомобиля скорой помощи
10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
10:11
Аэропорт Петербурга понес многомиллионные убытки
09:51
Кадровый голод в Ленинградской области: специалистов забирает Санкт-Петербург
09:40
Установлен антирекорд по продаже квартир
09:31
«Подземка» распространится до «Пулково»
20:55
Никто из четверых россиян, добравшихся до 1/4 финала Уимблдона – 2025, не попал в полуфинал: проиграли свои матчи Карен Хачанов, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова
20:35
Александра Горячкина и Дарья Чарочкина проиграли первые партии своих матчей 1/64 финала Кубка мира, ещё три российские шахматистки – выиграли
19:26
Балет «Щелкунчик» на сцене Эрмитажного театра
19:24
На сцене Эрмитажного театра состоится показ балета «Лебединое озеро»
15:57
На трассе «Кола» в районе Разметелево до 1 ноября ограничат пропускную способность на путепроводе
15:53
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы
13:27
В Ленобласти мужчину изобличили в серии краж из супермаркетов
12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
12:08
В Петербурге задержали мужчину, обокравшего студента
12:05
Пенсионерка с Васильевского острова потеряла квартиру после звонков мошенников
10:12
Импортозамещение дает плоды
09:52
Власти Петербурга доказали свою эффективность
09:46
Сколько детей родилось благодаря ЭКО?
09:38
В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга
22:56
Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»
16:52
Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1
13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Установлен антирекорд по продаже квартир

Установлен антирекорд по продаже квартир

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Рынок недвижимости переживает трудности: в Петербурге за месяц продали всего 2 тыс. квартир

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге отмечен рекордно низкий показатель продаж квартир за последние 10 лет. Согласно данным, за прошедший месяц в городе было реализовано лишь около 2 тыс. квартир. Это значительно меньше по сравнению с предыдущими периодами.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что снижение продаж может быть связано с различными факторами, включая экономическую ситуацию, изменения в законодательстве и другие аспекты. В настоящее время специалисты анализируют причины такого падения и прогнозируют возможные последствия для рынка недвижимости в целом.

Ясно, что рынок недвижимости Санкт-Петербурга переживает не лучшие времена, ведь продажи квартир находятся на минимальном уровне. Специалисты пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-04-2025, 09:09
Продажи электрокаров в СПб резко упали
21-05-2025, 09:28
Площадь квартир в новостройках СПб упала
25-06-2025, 09:51
Выросли цены на жилье в Санкт-Петербурге
2-06-2025, 10:01
СПб стал лидером по количеству проданных элитных квартир с террасами
20-11-2024, 14:46
Рынок недвижимости СПб продолжает корректироваться
22-06-2016, 06:26
Антирекорд рынка недвижимости

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:37
На 118 км Кингисеппского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали оба водителя
Вчера, 12:11
На КАД в ДТП с грузовиком погиб пассажир «Шевроле Авео» и двое пострадали
8-07-2025, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
8-07-2025, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
Наверх