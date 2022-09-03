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Питерец.ру » Общество » Прививают без выходных

Прививают без выходных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Вакцинация в Петербурге осуществляется ежедневно

Проблема коронавируса по-прежнему актуальна для современного общества. Поэтому не следует забывать о вакцинации. Прививка от ковида остается наиболее действенным способом защиты от этого заболевания.

Так что в Северной столице продолжается вакцинация. Причем она проходит ежедневно, без выходных. По имеющимся сведениям, в городе доступно около 100 тыс. талонов на сентябрь. Желающие сделать прививку могут без проблем это осуществить.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве имеется более 627 тыс. вакцин. При этом в поликлиниках можно будет сразу привиться от ковида и гриппа. Хотя в Петербурге миновал пик заболеваемости, нельзя забывать о мерах защиты. Иначе число заражений может снова пойти вверх.

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