Госпитализаций стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в последние дни в Северной столице стало поступать меньше больных с коронавирусом. Количество госпитализаций заметно сократилось. Например, 2 и 3 января в больницу положили 638 и 570 человек с covid-19. Неделей ранее таковых было 936 и 916 человек.

В Горкомздраве эту ситуацию объясняют праздниками. Петербуржцы не желают в этот период лежать в больнице, потому предпочитают обращаться к врачу только в крайних случаях. Однако такой подход может привести к печальным последствиям. Специалисты призывают граждан не заниматься самолечением и заботиться о своем здоровье.

Если говорить о ситуации с коронавирусом в целом, то она не становится лучше. Например, недавно Петербург обошел Москву по количеству выявленных случаев инфекции за сутки.