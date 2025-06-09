СПб в рейтинге бюджетных городов для отдыха

«Питерец.ру» сообщает, что СПб занял 4 место в списке бюджетных городов для летнего отдыха в России. По результатам исследования, в тройку лидеров попали Чебоксары, Киров и Ярославль.

При этом в рейтинге учитывались такие факторы, как стоимость проживания в отелях и хостелах, цены в кафе и ресторанах, а также расходы на экскурсии и развлечения.Возможно, результаты исследования связаны с высоким спросом на отдых в СПб и соответствующим повышением цен.

Хотя Петербург не вошел в топ-3, тем не менее, он остается популярным направлением для туристов, которые ценят его богатую историю, культуру и архитектуру. Город на Неве охотно посещают жители других регионов и стран.