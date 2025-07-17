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Питерец.ру » Общество » Инвалидам стало проще устроиться

Инвалидам стало проще устроиться

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
CC0 Public Domain
В Северной столице увеличилось число вакансий для людей с инвалидностью

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве за год вакансий для инвалидов стало больше на 33%. Это свидетельствует о растущем внимании к вопросам инклюзии и созданию условий для трудоустройства инвалидов.

Город активно работает над тем, чтобы обеспечить равные возможности для всех граждан, независимо от их физических особенностей. Работодатели стали более открыты для приема на работу людей с инвалидностью.

Это важный шаг на пути к формированию инклюзивного общества, где каждый человек может реализовать имеющиеся способности и внести вклад в развитие города. Увеличение числа вакансий для инвалидов способствует снижению уровня безработицы среди этой категории граждан и повышению их качества жизни.

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