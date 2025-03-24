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Питерец.ру » Общество » В СПб активнее трудоустраивают инвалидов

В СПб активнее трудоустраивают инвалидов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
careerist.ru
Инвалиды участвуют в решении проблемы нехватки кадров в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб для борьбы с кадровым голодом привлекают инвалидов. В этом участвуют различные организации и проекты. На сегодняшний день уровень трудоустройства представителей данной группы в Петербурге растет и достиг показателя 37%.

Это направление становится все более актуальным, так как способствует не только решению проблемы нехватки кадров, но и помогает создать более инклюзивное общество. Благодаря усилиям организаторов, все больше инвалидов получают возможность трудоустройства и самореализации.

Кроме того, привлечение таких людей к трудовой деятельности соответствует целям государственной политики в области социальной защиты и занятости населения. Это способствует формированию более гуманного отношения к инвалидам и улучшению их качества жизни.

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