В СПб активнее трудоустраивают инвалидов

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб для борьбы с кадровым голодом привлекают инвалидов. В этом участвуют различные организации и проекты. На сегодняшний день уровень трудоустройства представителей данной группы в Петербурге растет и достиг показателя 37%.

Это направление становится все более актуальным, так как способствует не только решению проблемы нехватки кадров, но и помогает создать более инклюзивное общество. Благодаря усилиям организаторов, все больше инвалидов получают возможность трудоустройства и самореализации.

Кроме того, привлечение таких людей к трудовой деятельности соответствует целям государственной политики в области социальной защиты и занятости населения. Это способствует формированию более гуманного отношения к инвалидам и улучшению их качества жизни.