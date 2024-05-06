Люди с ограниченными возможностями нередко сталкиваются с проблемами. Например, им гораздо тяжелее устроиться на работу, чем обычным сотрудникам. Однако в этой сфере все же наблюдаются некоторые улучшения.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве выросло количество вакансий для людей с инвалидностью. Так в первые 4 месяца текущего года в СПб было свыше 9,3 тыс. предложений об устройстве на работу для данной категории граждан. Это на 83% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Если брать в целом по России, то и здесь вакансий для инвалидов стало больше. Общее количество таких предложений достигло 90,7 тыс – ранее было на 45% меньше. Наиболее ощутимый рост количества вакансий наблюдается в Новгородской области – 108%. Улучшение в данной сфере отмечаются и в Ленобласти. Там число предложений для людей с инвалидностью превысило 1 тыс., что на 50% больше чем в прошлом году.

Всего в России проживает примерно 11,7 млн инвалидов, из которых более 4,1 млн – это люди трудоспособного возраста. Более 1 млн этих граждан смогли найти работу.