Вакансий для инвалидов стало больше

«Питерец.ру» сообщает, что улучшилась ситуация с трудоустройством для инвалидов. Так, в Петербурге за год выросло число вакансий для этой категории граждан, причем почти на 50%.

Например, инвалидам часто предлагают работу курьера, доставляющего легкие посылки. Также эти люди могут устроиться айтишниками, водителями, операторами call-центра или продавцами.

Соискателей-инвалидов приглашают на работу не только в СПб, но и по России в целом. В 2024 году в стране уже размещено 270 тыс. таких вакансий. Это на 46% больше, чем в 2023-м.

Наибольший спрос на работников этой социальной группы наблюдается в Москве – доля таких вакансий там составляет 16%. Далее идет Северная столица с показателем 7%. Остальные города и регионы уступают двум главным мегаполисам РФ.