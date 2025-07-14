Каковы самые популярные онлайн-покупки петербуржцев

«Питерец.ру» отмечает, что жители Санкт-Петербурга активно пользуются интернет-магазинами и маркетплейсами. Согласно исследованиям, в Северной столицы популярны определенные категории товаров, которые жители города чаще всего приобретают через интернет. Это могут быть как повседневные товары, так и более специфические.

Многие петербуржцы выбирают онлайн-шопинг из-за удобства и экономии времени. Интернет-магазины и маркетплейсы предлагают широкий ассортимент товаров и возможность сравнить цены от разных продавцов. Кроме того, многие площадки предоставляют удобные способы оплаты и быструю доставку.

Среди наиболее популярных категорий товаров можно выделить одежду и обувь, товары для дома, электронику, косметику и товары для ухода за собой. Также востребованы продукты питания с доставкой на дом и товары для хобби и творчества.

Интернет-шопинг становится все более популярным среди жителей Санкт-Петербурга. Благодаря этому горожане могут приобретать нужные товары в удобное для себя время и экономить время на походах по магазинам.