Петербуржцы готовятся к «черной пятнице»

«Питерец.ру» отмечает, что каждую осень проходит так называемая «черная пятница». В этот период, который может длиться более одного дня, цены на различные товары и услуги заметно снижаются.

В Ozon провели опрос, узнав отношение петербуржцев к предстоящим распродажам. Оказалось, что 7 из 10 жителей готовятся к сезону скидок. 42% заранее помещают нужные товары в корзину, 28% следят за сообщениями о распродажах, 29% откладывают средства на будущие покупки.

Что касается товаров, то 65% петербуржцев готовы выгодно купить одежду и обувь, 46% – товары для дома. В среднем жители Северной столицы намерены потратить в «черную пятницу» 19,2 тыс. руб. При этом средние показатели по стране составляют – 20,8 тыс. руб.