Насколько востребованы онлайн-покупки?

«Питерец.ру» отмечает, что популярность онлайн-покупок заметно выросла в последние годы. Люди охотно приобретают товары в интернете, ведь это удобно, а иногда и финансово выгодно.

По данным опроса, онлайн-покупки предпочитают 78% петербуржцев. 31% подчерчивают, что их привлекает возможность быстро сравнивать цены и находить наиболее выгодные предложения.

В этом месяце начинается осенняя распродажа, во время которой жители СПб и других городов могут приобрести товары со скидкой. Специалисты рекомендуют доверять проверенным площадкам и продавцам, чтобы не нарваться на мошенников.

В период распродаж петербуржцы намерены потратить 31 тыс. руб. Средние показатели по России несколько ниже – 20 тыс. руб. для женщин, 24 тыс. руб. – для мужчин.