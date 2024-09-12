Что чаще всего приобретают в интернете?

В последние годы активно развивается онлайн-торговля. Петербуржцы совершают покупки в различных сервисах, интернет-магазинах, маркетплейсах и службах доставки. По данным опроса, к этой услуге прибегают 92% клиентов.

«Питерец.ру» отмечает, что наибольшей популярностью пользуются одежда, обувь и различные аксессуары – товары данной категории заказывают 71% петербуржцев. Далее идут продукты питания с показателем 65%. Бытовую химию и косметику заказывают 59% опрошенных, лекарства и БАДы – 55%, электротовары и бытовую технику – 53%.

80% петербуржцев ориентируются на стоимость товара, для 50% важным является удобная доставка и возможность заказа допуслуг. 16% отдают предпочтение товарам, на которые имеется подробное описание.