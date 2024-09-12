ента новостей

10:36
Что чаще всего приобретают в интернете?
09:42
Легенда рок-музыки может приехать в СПб
08:45
Спрос на БАДы вырос?
01:18
«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победила в Кирово-Чепецке клуб «Олимпия» со счётом 4:2, дубль сделал Никита Дишковский
22:33
Петербургское хоккейное «Динамо» в Перми обыграло «Молот» со счётом 3:1 и возглавило таблицу ВХЛ вместе с «Норильском» и «Звездой»
19:30
Продажи машин растут
19:10
В «Колизее» покажут спектакль-фламенко «Фрида»
17:34
Старые сим-карты понадобились мошенникам
17:32
На трассе «Сортавала» в районе Сосново полностью перекроют движение
17:27
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск», «Град» и буксира
13:03
СПб в лидерах по сбережениям граждан
12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
10:48
В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки
10:41
В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров
09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
09:12
Наука не должна отрываться от религии
08:34
В СПб 18 тысяч алкоголиков
00:16
«Ленинградец» в 8-м туре второй лиги вёл 2:0 в матче с «Калугой», но трижды пропустил и добился очередной ничьей
19:51
На трассе А-121 «Сортавала» введут реверсивное движение
19:41
«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов
18:23
Ковид все еще остается
17:59
Выросли судебные пошлины при долгах ЖКХ
13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
12:39
Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях
12:36
В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии
12:35
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют в период 11 по 16 сентября
12:32
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая Чайка»
09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Что чаще всего приобретают в интернете?

Что чаще всего приобретают в интернете?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mvideo.ru
Какие товары жители Северной столицы покупают онлайн?

В последние годы активно развивается онлайн-торговля. Петербуржцы совершают покупки в различных сервисах, интернет-магазинах, маркетплейсах и службах доставки. По данным опроса, к этой услуге прибегают 92% клиентов.

«Питерец.ру» отмечает, что наибольшей популярностью пользуются одежда, обувь и различные аксессуары – товары данной категории заказывают 71% петербуржцев. Далее идут продукты питания с показателем 65%. Бытовую химию и косметику заказывают 59% опрошенных, лекарства и БАДы – 55%, электротовары и бытовую технику – 53%.

80% петербуржцев ориентируются на стоимость товара, для 50% важным является удобная доставка и возможность заказа допуслуг. 16% отдают предпочтение товарам, на которые имеется подробное описание.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-07-2017, 08:00
Изменения в интернет-торговле
3-09-2019, 08:47
Торговля в интернете развивается
14-02-2015, 14:53
Интернет-шопинг. Как сэкономить на покупках?
12-01-2022, 09:33
Каковы траты на развлечения
27-04-2019, 23:16
Интернет-магазин бытовой техники
29-08-2024, 10:17
Петербуржцам доставляют машины из заграницы

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
0
104
Вчера, 11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
0
148
Вчера, 09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
0
178
10-09-2024, 13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
Наверх