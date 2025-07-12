В Петербурге вспомнили величайших апостолов

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге торжественно отметили День св. апостолов Петра и Павла. Градоначальник Александр Беглов обратился к жителям с теплыми словами поздравления. Губернатор подчеркнул, что святые Петр и Павел были яркими представителями христианской веры, проявившими невероятную стойкость и мужество.

Александр Дмитриевич поблагодарил горожан за их вклад в развитие Петербурга и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и процветания. Беглов отметил важность духовных ценностей в жизни общества и подчеркнул значимость этого праздника для всех верующих. Также в этот день прошли торжественные богослужения и культурные мероприятия, посвященные памяти святых апостолов.