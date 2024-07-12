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Питерец.ру » Общество » В Петропавловском императорском соборе Петропавловской крепости состоялось торжественное богослужение в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

В Петропавловском императорском соборе Петропавловской крепости состоялось торжественное богослужение в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и губернатор Александр Беглов поздравили петербуржцев с Днём святых покровителей города

В Петропавловском императорском соборе Петропавловской крепости состоялось торжественное богослужение в честь Дня святых апостолов Петра и Павла – святых покровителей Императора Петра Великого и Санкт‑Петербурга.

Богослужение возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ему сослужил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, а также клир Петербургской епархии.

В соборе присутствовал губернатор Александр Беглов. Он поблагодарил Патриарха за неизменное и особое внимание к судьбе родного для него города, отметив, что визит именно в эти дни – очень важное событие. Тысячи петербуржцев пришли на службу в Иоанновский монастырь и Петропавловский собор. Многие посетили город Тихвин, чтобы отметить двадцатую годовщину возвращения Тихвинской иконы Божией матери.

«Вашими молитвами и стараниями сегодня в этом храме проходит богослужение. Ваша благотворительность не имеет границ, особенно та, что делается для наших семей, молодежи, участников специальной военной операции», - отметил Александр Беглов, обращаясь к Патриарху.

Губернатор отметил, что сегодня Петербург отмечает именины.

«Петр Первый, возводя наш город, начал со строительства храма. Апостолы Пётр и Павел – наши святые покровители. Уже более трёх веков они оберегают детище Петра Первого. Защищают город. Помогают его жителям. Иконы Петра и Павла есть в большинстве наших храмов и бережно хранятся в музеях города», - отметил Александр Беглов.

Патриарх подчеркнул, что всегда с особым чувством совершает молитвы в храмах Петербурга.

«С этим храмом (Петропавловским императорским собором) связаны особые воспоминания. Когда здесь был музей, многие православные петербуржцы сюда приходили и молились втайне. Мы сейчас живём в особую эпоху. Это время духовной передышки для всех нас. Благодарить Бога нужно за нашего Президента православного и за православных руководителей нашего города Санкт‑Петербурга, и других государственных руководителей. Они искренни в своих религиозных чувствах и не по должности, не из-за конъюнктуры многое делают для восстановления церковной жизни. В том числе и для возвращения святынь», - подчеркнул Патриарх.

По словам Александра Беглова, благодаря общим усилиям городского правительства и Русской православной церкви город был и остаётся важнейшим духовным православным центром.

«Сегодня ни в одной стране мира вера так не крепка, как в России. Она строит и открывает новые храмы. В других странах их закрывают. Несколько дней назад в Петербурге был освящён камень в основание будущего храма святой равноапостольной Нины. Именно в день ее памяти - 27 января 1944 года – враг бежал от стен Ленинграда», - сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что на освящении было много ветеранов, блокадников и молодёжи. Сам храм будет возведен в память о погибших защитниках и жителях блокадного Ленинграда.

Источник: Администрация Петербурга
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