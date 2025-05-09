ента новостей

10:00
Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы
01:21
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло в овертайме пятый матч полуфинала плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький», а «Химик» – уже в финале
18:24
На КАД на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе полностью перекроют съезд
17:34
В СПб вспомнили защитников города
17:10
Концерн Bosch столкнулся с проблемами
12:48
В Петербурге с 80-летием Победы поздравили ветеранов спорта, переживших блокаду Ленинграда
12:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
09:23
Некоторые муниципалитеты провалили работы по благоустройство
09:03
Пройдет проверка балконов в Петроградском районе
17:38
Будут ли проблемы с интернетом?
16:58
В Петербурге резко возросли продажи готовых объектов
16:37
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
15:12
МВД пресекло мошенничество с аккаунтами в Telegram
14:53
В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель
13:32
Беглов возложил цветы к могилам Чайковского и Суворова в Александро-Невской Лавре
13:07
В Петербурге у компьютерного клуба подростки избили молодого парня и кинули в него петарду
13:01
На Лиговском проспекте мужчина напал на подростка с перцовым баллончиком
12:57
В Петербурге гендиректор юрфирмы брызнул из газового баллончика в клиентов
10:27
Движение гидроциклов и СИМ ограничат
10:01
Появится туркластер на курорте «Горская»
09:35
На Пискарёвском кладбище парламентарии двух столиц поклонились памяти павших защитников Ленинграда
02:10
Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» в заключительном туре командного чемпионата России в Сочи со счётом 2:4 проиграла будущим чемпионам из «КПРФ» с Матлаковым в составе
23:16
«СКА-1946» удалось поймать в силки «Омских Ястребов»: в финале Кубка Харламова «молодёжка» невских армейцев сразится со сверстниками из «Спартака»
17:09
В Петербурге прошло награждение нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы»
15:34
Фальшивые деньги в СПб: приводим статистику
14:01
Сборная Герценовского университета завоевала серебро в соревнованиях по художественной гимнастике
13:54
Интерактивная выставка "Партизанская деревня"
13:52
В Петербурге прошел юношеский турнир по самбо «Победа»
13:46
В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра
13:24
Оперативники поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Выборга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы

Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге отмечают юбилей Победы в ВОВ: губернатор Северной столицы поздравил горожан

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге отмечают 80-летие Великой Победы. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям с теплыми словами поздравления.

В своем обращении губернатор выделил важность сохранения памяти о тех, кто сражался за страну, и выразил благодарность ветеранам и тем, кто трудился в тылу. Александр Беглов отметил, что память о подвиге наших предков будет жить вечно, а их пример мужества и стойкости продолжит вдохновлять новые поколения.

В честь праздника в городе проходят торжественные мероприятия, включая парады, концерты и возложения цветов к мемориалам. Жители СПб собрались вместе, чтобы отметить этот важный день и отдать дань уважения героям ВОВ.

Поздравляем всех жителей Петербурга с 80-летием Победы! В этот день мы вспоминаем отдавших свою жизнь за свободу нашей Родины. Пусть память о них будет вечной.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-01-2025, 13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
9-05-2023, 16:56
Следователи Ленобласти в День Победы возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны
27-01-2025, 09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады
9-12-2022, 13:28
В Ленобласти проходят торжественные церемонии памяти Героям Отечества
9-05-2024, 09:21
Глава СПб поздравил с Днем победы
27-12-2024, 11:12
Губернатор поздравил спасателей

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
7-05-2025, 14:53
В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель
6-05-2025, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
5-05-2025, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
Наверх