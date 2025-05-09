Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге отмечают 80-летие Великой Победы. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям с теплыми словами поздравления.

В своем обращении губернатор выделил важность сохранения памяти о тех, кто сражался за страну, и выразил благодарность ветеранам и тем, кто трудился в тылу. Александр Беглов отметил, что память о подвиге наших предков будет жить вечно, а их пример мужества и стойкости продолжит вдохновлять новые поколения.

В честь праздника в городе проходят торжественные мероприятия, включая парады, концерты и возложения цветов к мемориалам. Жители СПб собрались вместе, чтобы отметить этот важный день и отдать дань уважения героям ВОВ.

Поздравляем всех жителей Петербурга с 80-летием Победы! В этот день мы вспоминаем отдавших свою жизнь за свободу нашей Родины. Пусть память о них будет вечной.