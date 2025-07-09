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Питерец.ру » Общество » На КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы

На КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы движения

По информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке Кольцевой автодороги (КАД), расположенном между Большим Обуховским мостом (вантовый) через реку Неву и пересечением с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия»), временно ограничат движение по двум полосам.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 11 по 20 июля текущего года, в связи с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия, третья и четвертая полосы будут закрыты для движения транспортных средств. На первой и второй полосах будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения в зоне проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие рабочую зону, а также световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский также сообщил, что работы будут проводиться на участке внутреннего кольца КАД, с 57-го по 64-й километр, в круглосуточном режиме, посменно. Устранение колейности будет проводиться на третьей и четвёртой полосах. При этом сроки выполнения работ могут быть скорректированы с учетом фактических погодных условий.

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