ента новостей

11:01
В Петербурге задержан мужчина ограбивший женщину на Смоленском кладбище
10:52
Петербургский Политех впервые отправил на орбиту наноспутник с двигателем
10:46
На КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
10:39
В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников
09:56
Сегодня утром мусульмане Петербурга встретили праздник Курбан-Байрам:
02:03
Кто же ты, новичок «Зенита» Винс Хантер – форвард или центровой?
23:06
Скрипач Даниил Коган и пианист Станислав Корчагин выступили в финале международного конкурса имени П. И. Чайковского
20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков
18:47
Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области
17:10
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже - буксирного состава
16:31
Экскурсия «Гляди - Горький!» доступна по Пушкинской карте
16:01
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по итогам проверки пансионата
14:58
Во Всеволожске пенсионер инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей
14:41
Развитие разнообразных видов туризма в Петербурге является драйвером внутреннего турпотока
14:07
В Ленобласти выбирают новый состав молодёжного правительства
14:03
В Ленобласти завершен ремонт двух гидротехнических сооружений
13:59
Михаил Барышников назначен представителем ЗакС при Правительстве Петербурга
13:54
В Невском районе построят новый жилой квартал
13:16
«Островитянин» Илья Сорокин не смог повторить достижение Игоря Шестёркина и стать обладателем «Везина Трофи» в НХЛ
12:51
В Ленобласти фермерские хозяйства начали сбор ягод
12:27
28 июня в Мариинском театре выступят участники XVII конкурса имени Чайковского – пианисты Александр Ключко и Коки Куроива, а также скрипачка Анна Савкина
11:57
В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате
11:33
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и загорелась от удара в дерево. Водитель погиб
11:24
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру
11:19
В Кудрово двое налетчиков ворвались в квартиру и ограбили 33-летнюю женщину
10:55
В центре Петербурга иномарка сбила 8-летнего мальчика
10:48
В Ленобласти автобус столкнулся с иномаркой, которая насмерть сбила пенсионерку на переходе
10:41
В Невском районе двухлетний мальчик выпал из окна
10:27
STIGMATA выступит на ROOF FEST в Петербурге
10:20
Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения

На КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении сСофийской улицей и Большим Обуховским мостом через реку Нева (вантовый мост) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 30июня по 7 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртаяполосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

​«Работы будут производиться на участке внешнегокольца КАД с 59 по 57 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на третьей и четвёртой полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-09-2021, 22:40
На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
20-04-2023, 09:44
На КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют одну полосу
19-05-2023, 10:29
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
14-06-2019, 13:45
На участке КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
21-07-2022, 13:54
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы
3-05-2023, 10:58
На КАД между вантовым мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы перекроют две полосы

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 10:39
В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников
0
137
Вчера, 11:57
В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате
0
113
Вчера, 11:33
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и загорелась от удара в дерево. Водитель погиб
0
106
Вчера, 10:55
В центре Петербурга иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх