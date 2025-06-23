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На КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД), расположенном между Большим Обуховским мостом (вантовый мост через реку Неву) и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе, будет временно ограничено движение по двум полосам.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», заявил, что в период с 25 июня по 5 июля будут проводиться работы по устранению колейности дорожного покрытия. В связи с этим, третья и четвёртая полосы будут закрыты для движения транспортных средств, а на первой и второй полосах будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Указанные работы будут осуществляться в строгом соответствии с утверждённой и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны проведения работ, а также световая сигнализация, включающая сигнальные фонари дежурного освещения. Информация о перекрытии полос будет оперативно отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский уточнил, что работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД, с 56 по 48 километр, в круглосуточном режиме, с организацией двух смен. Устранение колейности будет производиться на третьей и четвёртой полосах. Он также отметил, что сроки проведения работ могут быть скорректированы с учётом фактических погодных условий.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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