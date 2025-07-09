ента новостей

09:46
Сколько детей родилось благодаря ЭКО?
09:38
В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга
22:56
Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»
16:52
Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1
13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
11:38
В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово
11:35
В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом
10:26
Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования
10:14
Госдума обсуждает идею масштабирования «коробок Беглова»
10:03
Браки в Петербурге: какова тенденция
09:54
«Пулково» снова заработал
01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
13:28
В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений
11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
11:03
На улице Матроса Железняка хулиган напал на бригаду медиков
09:17
БРИКС становится влиятельнее G7
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Сколько детей родилось благодаря ЭКО?

Сколько детей родилось благодаря ЭКО?

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Процедура ЭКО поспособствовала появлению на свет множества детей в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что с начала текущего года в Санкт-Петербурге более тысячи детей родились благодаря процедуре ЭКО. Эта технология помогает многим семьям осуществить мечту о ребенке, особенно в случаях, когда естественное зачатие затруднено по различным медицинским причинам.

Программа ЭКО активно развивается в городе, предоставляя доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря усилиям врачей и специалистов в области репродуктологии, количество успешных процедур растет, что способствует увеличению числа семей с детьми.

Поддержка семей и развитие медицинских технологий — важные направления работы городских властей. Они стремятся обеспечить доступ к качественной медицинской помощи для всех жителей города.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-03-2025, 08:25
Каждый двадцатый петербуржец появился на свет с помощью ЭКО
5-03-2024, 08:50
Многодетных семей стало больше
3-03-2023, 07:33
Сколько родилось детей?
1-05-2019, 07:36
Помощь социальных работников
22-05-2025, 09:28
Многодетные семьи СПб получат юрподдержку
15-06-2024, 10:20
СПб в топ-3 по путешествиям с детьми

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
Вчера, 12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
7-07-2025, 11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
Наверх