Сколько детей родилось благодаря ЭКО?

«Питерец.ру» сообщает, что с начала текущего года в Санкт-Петербурге более тысячи детей родились благодаря процедуре ЭКО. Эта технология помогает многим семьям осуществить мечту о ребенке, особенно в случаях, когда естественное зачатие затруднено по различным медицинским причинам.

Программа ЭКО активно развивается в городе, предоставляя доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря усилиям врачей и специалистов в области репродуктологии, количество успешных процедур растет, что способствует увеличению числа семей с детьми.

Поддержка семей и развитие медицинских технологий — важные направления работы городских властей. Они стремятся обеспечить доступ к качественной медицинской помощи для всех жителей города.