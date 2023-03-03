Сколько родилось детей?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году в Северной столице родилось 51,5 тыс. младенцев. Это данные из петербургских роддомов, которые были озвучены представителями Комздрава.

Лидером здесь оказался роддом No10, где появилось 6,4 тыс. малышей. Далее идет перинатальный центр, где приняли примерно 5,9 тыс. родов. Тройку замыкает роддом No9 с показателем 5,6 тыс. родов.

Если смотреть первые 2 месяца текущего года, то за этот период в 10-м роддоме приняли 1 тыс. родов. Причем соотношение мальчиков и девочек примерно равное. Малышей мужского пола немного больше.

Власти делают все возможное для поддержки семей. Эта поддержка осуществляется на федеральном и местном уровне. Для этого действуют различные программы.