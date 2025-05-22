Многодетные семьи СПб получат юрподдержку

«Питерец.ру» сообщает, что власти города приняли решение о предоставлении бесплатной юридической помощи многодетным семьям. Это решение направлено на поддержку семей, которые нуждаются в квалифицированной юридической консультации или помощи в оформлении документов.

Ожидается, что эта мера поможет многодетным семьям в решении различных правовых вопросов, связанных с социальными выплатами, льготами, образованием детей и другими аспектами жизни. Бесплатная юридическая помощь станет еще одним шагом в рамках поддержки многодетных семей в Петербурге. Это улучшит качество жизни семей и создание более благоприятных условий для их развития.