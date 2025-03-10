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Питерец.ру » Общество » Каждый двадцатый петербуржец появился на свет с помощью ЭКО

Каждый двадцатый петербуржец появился на свет с помощью ЭКО

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Как вспомогательные репродуктивные технологии влияют на жизнь семей в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2024 году каждый двадцатый ребенок, родившийся в Петербурге, появился на свет благодаря методу ЭКО. Этот метод стал настоящим прорывом в области репродуктологии, помогая многим семьям осуществить мечту о ребенке.

С каждым годом количество детей, рожденных с помощью ЭКО, растет, что свидетельствует о его популярности и эффективности. Важно отметить, что ЭКО позволяет преодолеть различные формы бесплодия и дает шанс многим парам стать родителями.

Эксперты отмечают, что использование вспомогательных репродуктивных технологий требует серьезного подхода и тщательного медицинского наблюдения. Однако, несмотря на это, все больше пар выбирают ЭКО как путь к родительству.

Конечно, не все пары считают ЭКО приемлемым методом зачатия. Бывает, что такой способ оплодотворения не поддерживается людьми из-за религиозных соображений или просто личной мировоззренческой позицией.

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