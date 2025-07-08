В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»

В ближайшую субботу спортсмены, увлекающиеся плаванием, бегом и велоспортом, соберутся для участия в триатлоне под названием «Медный всадник».

Первый этап состязаний, включающий плавание, состоится на Гребном канале, расположенном на Крестовском острове. Этап велогонки пройдет по трассе Западного скоростного диаметра, в то время как беговой этап будет организован в Приморском парке Победы и Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. В рамках спортивного фестиваля, запланированного на 13 июля, также пройдут отдельные забеги для женщин и детей.

В связи с подготовкой и проведением данного спортивного мероприятия, в Санкт-Петербурге будут введены временные ограничения движения транспортных средств.

Запрет остановки транспорта с 0:00 до 19:00 12 июля:

Северная дорога от въезда в спортивный клуб «Локосфинкс» до Южной дороги;

наб. Гребного канала у д. 10 (гребной клуб «Стрела»);

Южная дорога от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта;

Петровский проспект от ул. Савиной до Ремесленной ул.

Запрет остановки транспорта с 0:00 12 июля до 2:00 13 июля

на Рюхиной улице от Морского проспекта до набережной Мартынова.

Прекращение движения транспорта с 00:00 6 июля до 4:00 12 июля и с 17:00 13 июля до 20:00 17 июля:

Центральная аллея;

Футбольная аллея.

Прекращение движения транспорта с 04:00 до 14:45 12 июля:

участок ЗСД направление от заезда с пр. Крузенштерна (наб. Макарова) до Благодатной ул. В том числе наб. реки Екатерингофки, пр. Витебский.

Прекращение движения транспорта с 14:45 до 17:00 12 июля:

обратный ход ЗСД южного направления от Съезда с проспект Крузенштерна (наб. Макарова) на ЗСД в южном направлении.

Прекращение движения транспорта с 03:30 до 17:00 12 июля:

участок ЗСД направление от Скандинавского ш. до съезда на пр. Крузенштерна (наб.Макарова). В том числе Е-18 «Скандинавия», ш. Зеленогорское, ш. Зеленогорское при движении от Белоострова, ш. Новое, ш. Левашовское, КАД СЕВЕР, пр. Шуваловский, пр. Богатырский, пр. Приморский.

Прекращение движения транспорта с 04:00 до 17:00 12 июля:

пр. Крузенштерна (направление от съезда с ЗСД до наб. Макарова);

наб. Макарова (направление от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского);

ул. Одоевского (направление от моста Бетанкура к Уральской ул.);

мост Бетанкура (направление от Ждановской ул. к Уральской ул.).

Прекращение движения транспорта с 04:00 до 19:00 12 июля:

Петровский просп. от Петровской площади до Ремесленной ул.;

Петровская площадь;

ул. Савиной;

Южная дорога от Северной дороги до ул. Савиной;

Крестовский просп. от ул. Рюхина до Южной дороги;

Северная дорога от Бодрова пер. до Южной дороги;

наб. Гребного канала у д. 10 (гребной клуб «Стрела»).

Прекращение движения транспорта с 04:00 12 июля до 17:00 13 июля:

Теннисная аллея;

Велосипедная аллея;

Центральная аллея;

Футбольная аллея.

Прекращение движения транспорта с 08:00 12 июля до 02:00 13 июля:

ул. Рюхина от Морского просп. до наб. Мартынова;

наб. Мартынова от Депутатской ул. до ул. Рюхина

Прекращение движения транспорта с 11:00 до 18:00 13 июля: