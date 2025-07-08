В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»

В ближайшую субботу спортсмены, увлекающиеся плаванием, бегом и велоспортом, соберутся для участия в триатлоне под названием «Медный всадник».
Первый этап состязаний, включающий плавание, состоится на Гребном канале, расположенном на Крестовском острове. Этап велогонки пройдет по трассе Западного скоростного диаметра, в то время как беговой этап будет организован в Приморском парке Победы и Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. В рамках спортивного фестиваля, запланированного на 13 июля, также пройдут отдельные забеги для женщин и детей.
В связи с подготовкой и проведением данного спортивного мероприятия, в Санкт-Петербурге будут введены временные ограничения движения транспортных средств.
Запрет остановки транспорта с 0:00 до 19:00 12 июля:
- Северная дорога от въезда в спортивный клуб «Локосфинкс» до Южной дороги;
- наб. Гребного канала у д. 10 (гребной клуб «Стрела»);
- Южная дорога от Теннисной аллеи до Крестовского проспекта;
- Петровский проспект от ул. Савиной до Ремесленной ул.
Запрет остановки транспорта с 0:00 12 июля до 2:00 13 июля
- на Рюхиной улице от Морского проспекта до набережной Мартынова.
- Прекращение движения транспорта с 00:00 6 июля до 4:00 12 июля и с 17:00 13 июля до 20:00 17 июля:
- Центральная аллея;
- Футбольная аллея.
Прекращение движения транспорта с 04:00 до 14:45 12 июля:
участок ЗСД направление от заезда с пр. Крузенштерна (наб. Макарова) до Благодатной ул. В том числе наб. реки Екатерингофки, пр. Витебский.
Прекращение движения транспорта с 14:45 до 17:00 12 июля:
обратный ход ЗСД южного направления от Съезда с проспект Крузенштерна (наб. Макарова) на ЗСД в южном направлении.
Прекращение движения транспорта с 03:30 до 17:00 12 июля:
участок ЗСД направление от Скандинавского ш. до съезда на пр. Крузенштерна (наб.Макарова). В том числе Е-18 «Скандинавия», ш. Зеленогорское, ш. Зеленогорское при движении от Белоострова, ш. Новое, ш. Левашовское, КАД СЕВЕР, пр. Шуваловский, пр. Богатырский, пр. Приморский.
Прекращение движения транспорта с 04:00 до 17:00 12 июля:
- пр. Крузенштерна (направление от съезда с ЗСД до наб. Макарова);
- наб. Макарова (направление от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского);
- ул. Одоевского (направление от моста Бетанкура к Уральской ул.);
- мост Бетанкура (направление от Ждановской ул. к Уральской ул.).
Прекращение движения транспорта с 04:00 до 19:00 12 июля:
- Петровский просп. от Петровской площади до Ремесленной ул.;
- Петровская площадь;
- ул. Савиной;
- Южная дорога от Северной дороги до ул. Савиной;
- Крестовский просп. от ул. Рюхина до Южной дороги;
- Северная дорога от Бодрова пер. до Южной дороги;
- наб. Гребного канала у д. 10 (гребной клуб «Стрела»).
Прекращение движения транспорта с 04:00 12 июля до 17:00 13 июля:
- Теннисная аллея;
- Велосипедная аллея;
- Центральная аллея;
- Футбольная аллея.
Прекращение движения транспорта с 08:00 12 июля до 02:00 13 июля:
- ул. Рюхина от Морского просп. до наб. Мартынова;
- наб. Мартынова от Депутатской ул. до ул. Рюхина
Прекращение движения транспорта с 11:00 до 18:00 13 июля:
- Теннисная аллея;
- Велосипедная аллея;
- Центральная аллея;
- Футбольная аллея.