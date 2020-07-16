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Питерец.ру » Общество » В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта

В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Ограничения движения транспортных средств в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Газпром Арена»

19 июля в связи с проведением футбольного матча с участием футбольного клуба «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» движение транспортных средств будет прекращено:

  • с 00.00 до 24.00 по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;
  • с 15.30 до 21.30 по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Также движение автотранспорта будет ограничено с 15.30 до 21.30 путем установки знака 5.15.7 «Направление движения по полосам» на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге.

Кроме того, 19 июля с 00.00 до 24.00 будет запрещена остановка транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову переулку, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морскому проспекту от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Южной дороги.

Источник: Администрация Петербурга
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