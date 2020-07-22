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Питерец.ру » Общество » Изменнена дата проведения репетиции парада ко Дню военно-морского флота

Изменнена дата проведения репетиции парада ко Дню военно-морского флота

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Опубликовал: Вадик Котов
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Главная репетиция парада ко Дню военно-морского флота переносится с 23 на 24 июля.

Главная репетиция парада ко Дню военно-морского флота переносится с 23 на 24 июля.

В связи с этим 24 июля с 18.00 до 21.00 и 26 июля с 10.30 до 12.15 состоится внеплановая разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов.

Также в ночь на 25 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов будет продлена до 06.00.

На время разводки проезд транспорта по данным мостам будет прекращен! Обращаем внимание автомобилистов, что закрытие движения по переправам может начаться за 15 минут до разводки мостов и может продолжаться в течение 15 минут после их сведения.

Для оптимизации транспортной обстановки в центре города будет обеспечен бесплатный проезд автотранспорта 24 июля с 16:30 до 22:30 и 26 июля с 07:30 до 14:30 по Западному скоростному диаметру (за исключением участка КАД (Север) – Белоостров и в обратном направлении) (подробнее)

Кроме того, будет прекращено движение транспортных средств:

24 июля с 17.00 до 22.00 и с 22.00 25 июля до 14.00 26 июля по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста, Сенатской пл., Дворцовому проезду, Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., Университетской наб., Биржевой пл., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл., 1-ой и Кадетской линиям от Университетской наб. до Большого пр. В.О., Мраморному пер., Дворцовому мосту.

24 июля с 17.00 до 22.00 и 26 июля с 08.00 до 14.00 по наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова, наб. Кутузова, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на Литейный мост, Благовещенскому мосту, Троицкому мосту, Литейному мосту.

Обращаем внимание, что уже закрыты для движения автотранспорта: Адмиралтейская наб., Адмиралтейский проезд, крайняя правая полоса Университетской наб. напротив д. 5, Галерная ул. и крайняя левая полоса Таможенного пер. в направлении к Университетской наб. (подробнее).

В г. Кронштадт также будет действовать ряд ограничений движения.

26 июля с 07:00 до 17:00 в день проведения парада будет введён запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений (дамбу) в обоих направлениях. В связи с этим обращаем внимание водителей на то, что проезд по участку КАД в эти промежутки времени будет невозможен. Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

26 июля с 07.00 до 24.00 будет:

- прекращено движение автотранспорта по Макаровской ул., ул. Карла Маркса от Макаровской ул. до ул. Мартынова, пр. Ленина от Макаровской ул. до ул. Мартынова, Красной ул. от Петровской ул. до Макаровской ул., Коммунистической ул. от Петровской ул. до Макаровской ул.

- ограничено движение путем установки дорожных знаков 4.1.3 «Движение налево» на ул. Комсомола перед пересечением с Петровской ул. и и на ул. Аммермана перед пересечением с Петровской ул.

Также с 00.00 24 июля до 24.00 26 июля по ул. Карла Маркса и Макаровской ул. будет введён запрет остановки транспортных средств.

Источник: Администрация Петербурга
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