С 8 марта в трех районах Петербурга закроют движение транспорта

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 8 марта

В Василеостровском районе

С 8 по 30 марта в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по 22-й и 23-й линиям В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, с закрытием движения по 23-й линии В.О. в направлении от Большого проспекта В.О. к набережной Лейтенанта Шмидта.

Объезд: 26-27-я линии В.О., Кожевенная линия, Масляный канал, Большой пр. В.О., 16-17-я линии В.О.

В Петроградском районе

С 8 марта по 13 октября в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по ответвлению от Тучковой Дамбы.

В Приморском районе

С 8 марта по 8 апреля в связи с производством работ по прокладке канализационной сети ограничивается движение транспорта по Суздальскому шоссе у Орлово-Денисовского проспекта.

С 8 марта изменяется ранее введенная схема организации дорожного движения:

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей

с 8 марта по 13 октября ограничивается движение транспорта по Репищевой улице от Вербной улицы до Парашютной улицы, по Парашютной улице на пересечении с улицей Маршала Новикова, по улице Маршала Новикова от Ольховой улицы до Парашютной улицы.

с 8 марта по 10 июля ограничивается движение транспорта по Парашютной улице на пересечении с Байконурской улицей.

с 8 марта по 10 июля закрывается движение транспорта по боковому проезду Парашютной улицы у Байконурской улицы.

с 8 марта по 10 июля ограничивается движение транспорта по Байконурской улице у пересечения с Парашютной улицей, с закрытием движения по Байконурской улице в направлении от проспекта Королева к Парашютной улице.

Объезд: Байконурская улица, проспект Королёва, проспект Сизова, Парашютная улица.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ .