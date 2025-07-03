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Питерец.ру » Общество » Собакам нужны пляжи?

Собакам нужны пляжи?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В Санкт-Петербурге могут создать специальные пляжи для собак

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге рассматривается идея создания специализированных пляжей для собак. Инициатива направлена на улучшение условий для владельцев животных и обеспечение комфортного отдыха как для людей, так и для их четвероногих друзей.

Планируется, что на таких площадках будут созданы все необходимые условия для безопасного и приятного времяпрепровождения питомцев: специальные зоны для выгула, площадки для игр и, возможно, даже удобства для владельцев, такие как места для отдыха и кормления животных.

Это предложение может стать частью более широкой программы по развитию городской инфраструктуры, учитывающей интересы владельцев домашних животных. Ожидается, что создание специализированных пляжей для собак будет способствовать укреплению связей между людьми и их питомцами, а также улучшению качества жизни в городе. Но для этого идея, выдвинутая депутатами, должна быть сначала одобрена, а потом – реализована.

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