Детям и пьяным запретили выгул опасных собак

«Питерец.ру» сообщает, что Законодательное собрание Петербурга одобрило закон, направленный на обеспечение безопасности граждан при взаимодействии с потенциально опасными породами собак. Согласно инициативе, выгул таких животных будет запрещен детям и лицам под шафе.

Цель законопроекта – предотвратить возможные инциденты и повысить ответственность владельцев собак. Инициатива направлена на создание более безопасной городской среды для всех жителей.

Ожидается, что после принятия закона будут установлены четкие правила и механизмы контроля за его соблюдением. Это позволит обеспечить порядок и безопасность на улицах города.