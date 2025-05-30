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Питерец.ру » Общество » Детям и пьяным запретили выгул опасных собак

Детям и пьяным запретили выгул опасных собак

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
freepik.com
Парламентарии СПб поддержали введение запрета на выгул опасных собак школьниками и лицами в состоянии алкогольного опьянении

«Питерец.ру» сообщает, что Законодательное собрание Петербурга одобрило закон, направленный на обеспечение безопасности граждан при взаимодействии с потенциально опасными породами собак. Согласно инициативе, выгул таких животных будет запрещен детям и лицам под шафе.

Цель законопроекта – предотвратить возможные инциденты и повысить ответственность владельцев собак. Инициатива направлена на создание более безопасной городской среды для всех жителей.

Ожидается, что после принятия закона будут установлены четкие правила и механизмы контроля за его соблюдением. Это позволит обеспечить порядок и безопасность на улицах города.

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