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Питерец.ру » Общество » Собаководов штрафуют

Собаководов штрафуют

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Более 300 собаководов оштрафовали в СПб за год

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб за прошедший год более 300 владельцев собак были оштрафованы за нарушение правил выгула. По имеющимся данным, чаще всего собаководов штрафуют за выгул питомцев без поводка и намордника в неположенных местах. Также нередко хозяева не убирают за своими собаками.

Нарушителей привлекают к административной ответственности. Размер штрафа в таких случаях составляет от 1000 до 5000 руб., что регулируется требованием действующего законодательства.

Специалисты напоминают, что соблюдение правил выгула собак – это не только требование закона, но и забота о безопасности окружающих и самих животных. Если высота собаки более 40 см в холке, ее необходимо выгуливать в наморднике. 

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